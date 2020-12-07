Ещё
Далее:
Читайте также:
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром Выяснить ⟶
Выберите регион
Москва

Воробьёв рассказал о вакцинации от COVID-19 в Московской области 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Воробьёв рассказал о вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за прошлую неделю в регионе от коронавируса привились порядка пяти тыс. человек из группы повышенного риска.
Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы видим, что началась массовая вакцинация. Начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину. На прошлой неделе были привиты порядка пяти тыс. человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объём. Все знают специфику этого процесса», — сказал губернатор Подмосковья во время совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация от коронавируса.
Видео дня. Сергей Шнуров бросил пить и писать матерные стихи
RT на русском: последние новости
Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних выходных Онищенко раскритиковал идею длинных новогодних выходных Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном Умерла депутат заксобрания Пермского края Ирина Корюкина Умерла депутат заксобрания Пермского края Ирина Корюкина
Общество , Андрей Воробьев , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Смявший «газель» поезд на уральском заводе попал на видео
01:05
Смявший «газель» поезд на уральском заводе попал на видео
Происшествия
Убивший жену фотограф Лошагин выйдет по УДО
00:35
Убивший жену фотограф Лошагин выйдет по УДО
Происшествия Криминал
Массовая драка киргизов и дагестанцев в Москве попала на видео
00:15
Массовая драка киргизов и дагестанцев в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео с места отравления 30 человек в бассейне Астрахани
00:08
Появилось видео с места отравления 30 человек в бассейне Астрахани
Происшествия
«Яжебатя» сломал руку подростку, заступившись за сына
01:00
«Яжебатя» сломал руку подростку, заступившись за сына
Происшествия
Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске
01:14
Опубликовано видео задержания террориста в Красноярске
Происшествия
Избитая таксистка рассказала о нападении подростков
00:47
Избитая таксистка рассказала о нападении подростков
Происшествия
Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве
00:46
Опубликовано видео пожара у стен Кремля в Москве
Происшествия Пожары
Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне
00:36
Убийцу французского учителя похоронили с почестями в Чечне
Происшествия
Погоня с полицией в Москве в стиле GTA попала на видео
01:15
Погоня с полицией в Москве в стиле GTA попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть