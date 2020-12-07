Воробьёв рассказал о вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

«Мы видим, что началась массовая вакцинация. Начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину. На прошлой неделе были привиты порядка пяти тыс. человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объём. Все знают специфику этого процесса», — сказал губернатор Подмосковья во время совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.