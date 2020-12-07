Мясников раскритиковал Онищенко

По мнению Онищенко, длинные праздники негативно сказываются на здоровье россиян.

Мясников полагает, что на здоровье россиян негативно влияют депрессия, изоляция и неуверенность в завтрашнем дне, а грядущие новогодние каникулы станут в их жизни светлым пятном.

"Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство?" — задался вопросом врач.

Он не согласился и со словами Онищенко о том, что длинные праздники плохо влияют на экономику.

"Он последний год где был?!" — подытожил Мясников.

Онищенко предлагает отказаться от новогодних каникул, поскольку, по его словам, первые дни января — самые напряженные для сотрудников скорой помощи. В это время, отметил он, фиксируются многочисленные отравления алкоголем или суррогатами, а также травмы. Депутат считает неправильным то, что в России отдыхают на новый год целую декаду.