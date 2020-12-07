За сутки в РФ скончались 456 человек с коронавирусом 

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В течение прошедших суток на территории России скончались 456 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за время пандемии в стране умерли 43 597 пациентов с диагностированным COVID-19.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа медики выявили 28 142 новых случая заражения. Всего за период эпидемии коронавирусом заразились 2 488 912 россиян.

Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении выписали 18 850 пациентов с диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 1 956 588 граждан РФ.

Регионами-лидерами по числу выявленных случаев коронавируса являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице COVID-19 заразился 654 841 человек, 495 871 пациент выздоровел, 9425 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Минздраве считают, что в связи с эпидемиологической обстановкой в стране необходимо ввести ограничения на перемещение граждан между регионами.