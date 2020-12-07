Россияне высмеяли прогнозы о пандемии

Главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что пандемия коронавируса в России может отступить в конце 2021 года. По его словам, вакцинация должна положительно сказаться на ситуации с распространением инфекции. В соцсетях восприняли эти прогнозы остро. Многие отмечают, что уже почти каждый эксперт дал свою оценку, когда закончится эпидемия. URA.RU собрало самые яркие реакции на прогноз Вечорко.
Скрин: Twitter
Скрин: Яндекс. Новости
Скрин: Яндекс. Новости
Скрин: Яндекс. Новости
Основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска также дал свой прогноз касаемо окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, она продлится еще 2,5 года.