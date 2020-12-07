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В соцсетях высмеяли прогнозы об окончании пандемии коронавируса. «Задолбали Нострадамусы» 

Ura.Ru 37 минут назад
Россияне высмеяли прогнозы о пандемии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко выразил мнение, что пандемия коронавируса в России может отступить в конце 2021 года. По его словам, вакцинация должна положительно сказаться на ситуации с распространением инфекции. В соцсетях восприняли эти прогнозы остро. Многие отмечают, что уже почти каждый эксперт дал свою оценку, когда закончится эпидемия. URA.RU собрало самые яркие реакции на прогноз Вечорко.
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Основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска также дал свой прогноз касаемо окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, она продлится еще 2,5 года.
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Общество , Интернет , Олег Дерипаска , Русал
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