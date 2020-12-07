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Москва

Россияне рассказали о самых желанных новогодних подарках 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Россияне рассказали о самых желанных подарках
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»