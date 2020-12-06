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Более 4 миллионов россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов 

Российская Газета 16 минут назад
Миллионам россиян закрыли выезд за границу
Фото: РИА Новости
В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, выросло на 20 процентов.
4,1 миллиона россиян не могут выехать за границу в 2020 году из-за накопившихся задолженностей перед судебными приставами
Так, на 1 ноября число постановлений о временном ограничении права на выезд из РФ составило 4,1 млн, тогда как в 2019 году их было 3,4 миллиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФССП.
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В ведомстве отметили, что за 10 месяцев этого года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений. Такая мера применяется в отношении злостных неплательщиков.
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