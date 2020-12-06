Трое россиян умерли после поездки на Занзибар

Трое россиян умерли от тропической малярии, вернувшись с острова Занзибар Танзании . Как сообщает Newsru.com , среди жертв — двое мужчин и 15-летняя девочка, все они из разных регионов. Издание отмечает, что отечественные медики поставили диагнозы слишком поздно.

Архипелаг в Индийском океане сейчас «окно в лето и море» для российских туристов и топ-направление на Новый год. При этом туроператоры не предупреждают клиентов об опасности малярии и необходимости профилактики, в частности приема специальных препаратов до поездки. А риск заразиться высок, особенно если вы планируете съездить на континент, то есть в Танзанию, которой принадлежит остров. Впрочем, большинство россиян на отдыхе не покидает Занзибар, отмечает генеральный директор турсети «Розовый слон» Алексан Мкртчян

Алексан Мкртчян генеральный директор турсети «Розовый слон» «Занзибар — это маленькая часть огромной страны Танзании. В континентальную часть ездят на сафари — вот там требуются прививки от малярии и от других болезней. Те случаи по малярии, что мы видели, это люди ночевали не в отеле, а в каких-то районах Африки на улице, вне отеля. Там, да, можно, к сожалению, эту болезнь плохую получить. 99% людей, которые сейчас едут на Занзибар, территорию острова Занзибар не покидают. Чтобы было понятно, экскурсия начинается в Танзанию на сафари от 300-400 долларов на человека».

Если о мужчинах сообщалось, что они могли заразиться на сафари, то девочка, по данным СМИ, отдыхала только на пляже. Именно там ее укусил малярийный комар.

Ведущая новостей Business FM Ксения Изотова покупала билеты и бронировала отель на Занзибаре самостоятельно. По ее словам, на острове лояльно относятся к европейцам, в том числе в плане тестов на ковид.

— Выяснилось, что для европейского населения прививки особо не нужны, там нужны прививки только тем, кто приезжает из другой части Африки, потому что они могут свою заразу привести на Занзибар. Что касается малярии, то комаров на Занзибаре вообще нет. Перед поездкой тоже читали советы путешественников о том, что там в принципе комаров нет и малярии тоже нет.

— На границе требуют, может быть, тоже какие-то документы с прививками?

— Никто никакие прививки не проверял, единственное, что в самолете мы заполнили так называемый бланк здоровья от Минздрава Занзибара, где нужно было указать, болел ли ты чем-то, чем болел и так далее. По прилете в самом аэропорту в связи с пандемией коронавируса нам мерили температуру, забрали «бланки здоровья», и все, никаких справок других от нас больше не требовали.

Во всех случаях у заболевших малярией россиян подозревали ковид, поскольку один из симптомов в начале заболевания — высокая температура. Сама болезнь развивается из-за попадания в кровь микропаразитов. Инкубационный период у малярии — от недели до 16 дней. Человек может умереть, если через шесть дней после развития симптомов не начнет принимать лекарства. Вакцины от малярии пока не существует. Людям, собирающимся в опасные регионы, за две недели до поездки и несколько дней после нее рекомендуют принимать противомалярийные препараты. В большом количестве они есть и в аптеках Занзибара.