Ещё
Далее:
Читайте также:
Спилберг заставил играть весь мир
Спилберг заставил играть весь мир Смотреть фильм ⟶
Выберите регион
Москва

Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Пандемия коронавируса в России может отступить в конце следующего года. Такие сроки обозначил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью на телеканале Россия-1.
Он спрогнозировал, что ближе к лету 2021 года будет ослабление COVID-19 в связи с началом вакцинации в стране. А к концу года, по мнению врача, коронавирусная инфекция должна отступить.
В России за последние сутки выявили 29 039 заражений в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 2 460 770 случаев инфицирования. Больше всего их, по состоянию на 6 декабря, зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
Последние новости
В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19 В России за сутки выявили более 29 тысяч случаев COVID-19 Силовики начали брать под контроль центр Минска из-за акции оппозиции Силовики начали брать под контроль центр Минска из-за акции оппозиции Главком ВСУ рассказал о предложении оставить добровольцев в Иловайском котле Главком ВСУ рассказал о предложении оставить добровольцев в Иловайском котле
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео
01:03
Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
02:05
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП
00:12
Появилось видео с места смертельного ДТП
Происшествия
Российские подростки избили водителя такси и попали на видео
01:03
Российские подростки избили водителя такси и попали на видео
Происшествия
В центре Санкт-Петербурга машина сбила мужчину и попала на видео
00:51
В центре Санкт-Петербурга машина сбила мужчину и попала на видео
Происшествия
Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео
01:37
Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео
Происшествия
Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
00:41
Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
Происшествия
Последствия наводнения в Таиланде попали на видео
00:25
Последствия наводнения в Таиланде попали на видео
В мире Происшествия
Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео
00:09
Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео
Происшествия
Протесты против законопроекта о безопасности в Париже попали на видео
01:57
Протесты против законопроекта о безопасности в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение