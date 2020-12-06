Пандемия коронавируса в России может отступить в конце следующего года. Такие сроки обозначил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью на телеканале Россия-1

Он спрогнозировал, что ближе к лету 2021 года будет ослабление COVID-19 в связи с началом вакцинации в стране. А к концу года, по мнению врача, коронавирусная инфекция должна отступить.