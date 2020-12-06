В России решили судьбу зимней сессии на фоне пандемии

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«Другой вопрос то, как она пройдет», — сказал министр.

По словам Фалькова. вузам рекомендовали провести сессию зимой в онлайн-формате.

В ноябре студентов всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, предполагается, что меры продлятся до 6 февраля 2021 года. Такое же решение приняли в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой. В Минобрнауки добавили, что за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической обстановки, сохранятся бюджетные места.

За последние сутки в России выявили рекордные 29 039 новых случаев коронавируса, 457 летальных исходов и 21 342 выздоровления. С начала пандемии в стране зафиксировали 2 460 770 новых заражений, 43 141 летальный исход, 1 937 738 выздоровления.