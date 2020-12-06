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В России отказались отменять зимнюю сессию в вузах из-за коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В России решили судьбу зимней сессии на фоне пандемии
Фото: РИА Новости
Минобрнауки отказалось отменять зимнюю сессию в российских вузах из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Другой вопрос то, как она пройдет», — сказал министр.

По словам Фалькова. вузам рекомендовали провести сессию зимой в онлайн-формате.
В ноябре студентов всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, предполагается, что меры продлятся до 6 февраля 2021 года. Такое же решение приняли в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой. В Минобрнауки добавили, что за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической обстановки, сохранятся бюджетные места.
За последние сутки в России выявили рекордные 29 039 новых случаев коронавируса, 457 летальных исходов и 21 342 выздоровления. С начала пандемии в стране зафиксировали 2 460 770 новых заражений, 43 141 летальный исход, 1 937 738 выздоровления.
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Комментарии
Общество , Валерий Фальков , Минобрнауки , Комсомольская правда
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