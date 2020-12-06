Ещё
Далее:
Читайте также:
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром
«Непосредственно Каха»: осталось за кадром Выяснить ⟶
Выберите регион
Москва

Врач назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России 

RT на русском и ещё 4 54 минуты назад
Дан прогноз по срокам окончания эпидемии в России
Фото: Reuters
В России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года. Об этом в эфире «Россия 1» заявил главврач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

«Если мы уже начинаем вакцинировать, люди ещё болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснётся с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — приводит РИА Новости ответ Вечорко на вопрос о возможных сроках окончания эпидемии коронавируса в стране.

Он также отметил, что «к лету 2021 года возможно какое-то ослабление».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России является стабильной.
Видео дня. В Ростове-на-Дону горит склад с пиротехникой
RT на русском: последние новости
Умер бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов Умер бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном Актриса Васильева прокомментировала свои слова о Навальном Минздрав зарегистрировал предельную цену на «Спутник V» Минздрав зарегистрировал предельную цену на «Спутник V»
Общество , Михаил Мурашко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео
01:03
Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео
Происшествия
Российские подростки избили водителя такси и попали на видео
01:03
Российские подростки избили водителя такси и попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП
00:12
Появилось видео с места смертельного ДТП
Происшествия
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
02:05
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
Происшествия
Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео
01:37
Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео
Происшествия
В центре Санкт-Петербурга машина сбила мужчину и попала на видео
00:51
В центре Санкт-Петербурга машина сбила мужчину и попала на видео
Происшествия
Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
00:41
Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
Происшествия
Последствия наводнения в Таиланде попали на видео
00:25
Последствия наводнения в Таиланде попали на видео
В мире Происшествия
Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео
00:09
Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео
Происшествия
Протесты против законопроекта о безопасности в Париже попали на видео
01:57
Протесты против законопроекта о безопасности в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение