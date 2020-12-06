Дан прогноз по срокам окончания эпидемии в России

«Если мы уже начинаем вакцинировать, люди ещё болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснётся с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — приводит РИА Новости ответ Вечорко на вопрос о возможных сроках окончания эпидемии коронавируса в стране.