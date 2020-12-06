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В Петербурге умер театральный режиссер Антон Милочкин 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Умер Антон Милочкин
Фото: канал Антона Милочкина в YouTube
В Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин. Об этом сообщил театральный критик Павел Руднев на своей странице в Facebook.

"Погиб страшно петербургский режиссер Антон Милочкин. Мой ровесник. Антон был одним из тех режиссеров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом", — написал Руднев.

Он добавил, что режиссер в свое время работал с драматургом Анной Яблонской, погибшей в 2011 году в аэропорту "Домодедово" во время теракта. Критик отметил, что Милочкин переживал отсутствие славы и нуждался в работе.
Антон Милочкин родился в 1975 году в Свердловской области, в Петербурге он окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. Он известен постановками "Две стрелы", "Пленные духи", "Малыш" и другими.
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Общество , Антон Милочкин , Анна Яблонская , Аэропорт Домодедово , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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