Медик назвал «сверхраспространителей» коронавируса 

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — передает слова эксперта «НТВ».