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Медик назвал «сверхраспространителей» коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Медик назвал «сверхраспространителей» коронавируса
Фото: ТАСС
«Сверхраспространителями» коронавируса чаще всего становятся люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, заявил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — передает слова эксперта «НТВ».

По словам Дурманова, выявить такого сверхраспространителя можно только с помощью теста.

«У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», — отметил врач.

В связи с этим медик призвал соблюдать меры предосторожности, использовать маски и перчатки при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.
За минувшие сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания.
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Общество , Николай Дурманов , НТВ
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