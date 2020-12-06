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Москва

Российские чиновники подарили замерзающим пожарным гнилые дрова 

Lenta.ru 57 минут назад
Замерзающим пожарным подарили гнилые дрова
Фото: ТАСС
В Новокуйбышевске Самарской области добровольная пожарная дружина пожаловалась, что замерзает в неотапливаемом помещении. В ответ на это местная администрация подарила им грузовик гнилых дров, которых хватит на три дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам пожарных, на протяжении восьми лет дружине не оказывали никакой помощи. Команда расположилась в помещении без отопления, которое прогревается с помощью печей-буржуек. С их же помощью сушатся пожарные рукава. Дрова для топки печей участники дружины заготавливают самостоятельно.
Однако в этом году чиновники прислали помощь, которой надолго не хватит. По данным издания, о проблемах пожарных узнали в Волгоградской области. Администрация города Волжского также выделила команду грузовик дров, но побольше — его, как отмечает канал, должно хватить на неделю.
В 2019 году российскую многодетную семью из сгоревшего дома в Саратове отправили «жаловаться в ООН». Мать семейства обращалась в районную прокуратуру и в жилищный отдел местной администрации, чтобы чиновники предоставили погорельцам новое жилье. Ей нигде не помогли, несмотря на то, что женщина вынуждена снимать квартиру и отдавать за аренду большую часть заработной платы.
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Общество , Генпрокуратура РФ , ООН , Волгоградская Область , Волжский , Новокуйбышевск , Самарская Область , Саратов , Саратовская Область
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