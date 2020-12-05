Россиянам указали на ошибки при изгнании бесов

Вопросы, связанные с «изгнанием бесов», необходимо обсуждать со священниками. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Комментируя один из случаев «изгнания бесов», произошедший с десятилетним ребенком в Волгоградской области , он указал на «вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике церкви» и перечислил их ошибки. Представитель РПЦ пояснил, что в церкви существует практика экзорцизма или — в просторечье — «отчитки», когда «бесноватого» человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов.

Однако, во-первых, такая практика никогда не совершается над детьми. Во-вторых, этот обряд может проводить только тот священник, который получил благословение от архиерея. В-третьих, «беснование» часто путают с определенными феноменами психического порядка.

«Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода», — пояснил митрополит Иларион.

По мнению священника, самодеятельность в вопросе «изгнания бесов» недопустима. Верующие, которые пытаются проделать такую практику самостоятельно, плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение. «Они верят не только в Бога и Дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что церковь оценивает как суеверие», — оценил действия россиян представитель РПЦ.