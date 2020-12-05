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В РПЦ указали на ошибки россиян при изгнании бесов 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянам указали на ошибки при изгнании бесов
Фото: pixabay.com
Вопросы, связанные с «изгнанием бесов», необходимо обсуждать со священниками. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Комментируя один из случаев «изгнания бесов», произошедший с десятилетним ребенком в Волгоградской области, он указал на «вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике церкви» и перечислил их ошибки. Представитель РПЦ пояснил, что в церкви существует практика экзорцизма или — в просторечье — «отчитки», когда «бесноватого» человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов.
Однако, во-первых, такая практика никогда не совершается над детьми. Во-вторых, этот обряд может проводить только тот священник, который получил благословение от архиерея. В-третьих, «беснование» часто путают с определенными феноменами психического порядка.

«Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода», — пояснил митрополит Иларион.

По мнению священника, самодеятельность в вопросе «изгнания бесов» недопустима. Верующие, которые пытаются проделать такую практику самостоятельно, плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение. «Они верят не только в Бога и Дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что церковь оценивает как суеверие», — оценил действия россиян представитель РПЦ.
В ноябре жители Волгоградской области попытались изгнать бесов из десятилетнего ребенка с помощью чеснока и икон. Их действия попали на видео, на котором показано, что взрослые по очереди держат мальчика, издающего рычание, периодически показывая ему иконы, крест и чеснок. Знакомые россиян рассказали, что не замечали за ними ничего необычного.
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Общество , РПЦ , Волгоградская Область
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