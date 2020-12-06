Ещё
Далее:
Читайте также:
Русские хакеры взламывают мир
Русские хакеры взламывают мир Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Кириенко заявил, что иностранцы признают Россию мировой столицей волонтерства 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Россию назвали столицей мирового волонтерства
Фото: газета.ру
В онлайн-марафоне "Мы вместе" поучаствовали волонтеры более чем из 100 стран, многие назвали Россию мировой столицей волонтерства. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

"Я очень часто слышал в течение этих двух дней (марафона) от наших иностранных коллег, что для них Россия — это пример, если хотите, столица мирового волонтерства", — сказал Кириенко.

По его словам, 15 млн россиян за год хотя бы раз поучаствовали в добровольческих акциях. Кириенко добавил, что в этом году волонтеры организуют акцию "Новый год в каждый дом".
Добровольцы переоденутся в костюмы Деда Мороза и поздравят детей в нуждающихся семьях.
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Газета.Ru: последние новости
В Москве выявлено 6868 новых случаев коронавируса за сутки В Москве выявлено 6868 новых случаев коронавируса за сутки Скончалась старейшая жительница Петербурга Скончалась старейшая жительница Петербурга Москва прощается с Ириной Антоновой Москва прощается с Ириной Антоновой
Общество , Социология , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
00:34
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
В мире
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
04:29
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
Происшествия
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
02:03
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
02:35
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
Происшествия
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
00:57
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
00:20
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
В мире Происшествия
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
00:13
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
00:41
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
00:43
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Американский футболист напал на судью и попал на видео
01:17
Американский футболист напал на судью и попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение