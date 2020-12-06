Россию назвали столицей мирового волонтерства

"Я очень часто слышал в течение этих двух дней (марафона) от наших иностранных коллег, что для них Россия — это пример, если хотите, столица мирового волонтерства", — сказал Кириенко.

По его словам, 15 млн россиян за год хотя бы раз поучаствовали в добровольческих акциях. Кириенко добавил, что в этом году волонтеры организуют акцию "Новый год в каждый дом".

Добровольцы переоденутся в костюмы Деда Мороза и поздравят детей в нуждающихся семьях.