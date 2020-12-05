Названы источники звонков с анонимных номеров телефона 

Абоненты нередко жалуются на то, что на их номер поступают анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству "Прайм" , откуда и с какой целью они могут поступать.

"Номер абонента может не определяется в том случае, когда звонящий вам человек не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков. Такая опция доступна сотовым операторам и представителям органов власти", — отмечает эксперт.

Но, как правило, скрытые номера используются для "холодных звонков" от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ. Для них анонимный обзвон удобен тем, что клиент не сможет перезвонить, объяснил он.

По словам Тимофеева, лучшей способ избежать таких звонков — сбрасывать их или просто не брать трубку. "Для удобства можно скачать специальное приложение, которое определяет скрытые номера, но, устанавливая такую программу, вы также даете доступ к своим контактам", — предупредил он.