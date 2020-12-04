Привившихся от COVID ждут ограничения

В течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему, — отметила Голикова, слова которой приводит RT.