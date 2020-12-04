Когда умер Баталов в 2017 году, Ардов помогал жене и дочери актера справиться с горем, в том числе он предлагал им веру. Но через время Михаил Викторович исчез.

Журналисты нашли Ардова в частном доме престарелых на окраине Москвы, где он оказался не по своему желанию. Писатель говорит, что ему там очень плохо, он чувствует себя одиноким, потому что никто к нему не приходит, а с родственниками не получается общаться, потому что они игнорируют звонки.

«Я тут как узник, помогите», — говорит Ардов.

«КП» уточняет, родственники говорили, что у них либо срочные дела, либо бросали трубку. Администрация дома престарелых в итоге отобрала телефон у Михаила Викторовича, ссылаясь на контракт.