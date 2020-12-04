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Москва

Рядом с Началовой: названо место похорон Бориса Плотникова 

Вероника Полынина 35 минут назад
Актера Бориса Плотникова похоронят рядом с Юлией Началовой, пишет «Московский комсомолец».
Прощание со знаменитым Борменталем из «Собачьего сердца» пройдет 5 декабря в МХТ имени Чехова. Вход на церемонию будет осуществляться по спискам в связи с эпидемиологической ситуацией и обстоятельствами смерти артиста — он скончался от коронавируса.
Похоронят Бориса Плотникова на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся многие знаменитые артисты: Марина Голуб, Николай Караченцов, Александр Лазарев-старший, Юлия Началова.
Умер Борис Плотников
Могила Началовой находится на 17-м участке кладбища. На том же участке планируется захоронить и Плотникова.
Как сообщал «Рамблер», народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался 2 декабря на 72 году жизни. Неделю перед смертью он провел на ИВЛ — у него был коронавирус.
Общество , Видео , Николай Караченцов , Борис Плотников , Марина Голуб , Московский комсомолец
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