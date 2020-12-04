Прощание со знаменитым Борменталем из «Собачьего сердца» пройдет 5 декабря в МХТ имени Чехова. Вход на церемонию будет осуществляться по спискам в связи с эпидемиологической ситуацией и обстоятельствами смерти артиста — он скончался от коронавируса.

Могила Началовой находится на 17-м участке кладбища. На том же участке планируется захоронить и Плотникова.

Как сообщал «Рамблер», народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», скончался 2 декабря на 72 году жизни. Неделю перед смертью он провел на ИВЛ — у него был коронавирус.