С Ледового дворца сняли запрет на мероприятия

Такое решение принял Невский районный суд, передаёт РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзором был вынесен протокол о временном запрете деятельности площадки, на которой прошёл концерт Басты. В материалах ведомства сообщалось о нарушениях антикоронавирусных мер на выступлении.
Анна Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства и принять необходимое решение.
Невский районный суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей. Администрация площадки признала свою вину частично.