С Ледового дворца сняли запрет на мероприятия

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Такое решение принял Невский районный суд, передаёт РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзором был вынесен протокол о временном запрете деятельности площадки, на которой прошёл концерт Басты. В материалах ведомства сообщалось о нарушениях антикоронавирусных мер на выступлении.

Анна Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства и принять необходимое решение.

Невский районный суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей. Администрация площадки признала свою вину частично.