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Москва

С Ледового дворца в Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий 

Говорит Москва 1 час назад
С Ледового дворца сняли запрет на мероприятия
Фото: РИА Новости
Такое решение принял Невский районный суд, передаёт РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзором был вынесен протокол о временном запрете деятельности площадки, на которой прошёл концерт Басты. В материалах ведомства сообщалось о нарушениях антикоронавирусных мер на выступлении.
Анна Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства и принять необходимое решение.
Невский районный суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей. Администрация площадки признала свою вину частично.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Санкт-Петербург
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