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Москва

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о темпе замедления распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

— В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время ситуация с наличием в стране специализированных коек для пациентов с коронавирусом, вероятно, «зафиксировалась».
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Общество , Татьяна Голикова , РИА Новости
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