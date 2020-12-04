Губернатор РФ провел банкет вопреки ограничениям

Как стало известно изданию «Подъём», в одном из развлекательных комплексов от имени областного главы провели праздничное мероприятие для членов организации «Опора России». На снятых в заведении видеороликах видно, что гости не носят средства защиты и игнорируют соблюдение социальной дистанции.

В самом заведении изданию сообщили, что ограничительные меры там строго соблюдают. Собеседник подчеркнул, что развлекательный комплекс всегда работает до 21:00.

Гости уже без пятнадцати стараются уходить, рассчитываем всех в половине девятого. Все уходят, служба безопасности за этим следит, — сообщил он.

30 ноября Алиханов заявил, что Калининградская область вышла на плато по коронавирусу, писал NEWS.ru. За время пандемии в регионе выявили 12 230 случаев COVID-19 при 120 летальных исходах.