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В Калининграде от имени губернатора провели банкет вопреки ограничениям 

News.ru 26 минут назад
Губернатор РФ провел банкет вопреки ограничениям
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Калининграде в нарушение мер по упреждению распространения COVID-19 провели банкет от имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В регионе ресторанам разрешено работать только до 21:00 и запрещены корпоративы.
Как стало известно изданию «Подъём», в одном из развлекательных комплексов от имени областного главы провели праздничное мероприятие для членов организации «Опора России». На снятых в заведении видеороликах видно, что гости не носят средства защиты и игнорируют соблюдение социальной дистанции.
В самом заведении изданию сообщили, что ограничительные меры там строго соблюдают. Собеседник подчеркнул, что развлекательный комплекс всегда работает до 21:00.
Гости уже без пятнадцати стараются уходить, рассчитываем всех в половине девятого. Все уходят, служба безопасности за этим следит, — сообщил он.
30 ноября Алиханов заявил, что Калининградская область вышла на плато по коронавирусу, писал NEWS.ru. За время пандемии в регионе выявили 12 230 случаев COVID-19 при 120 летальных исходах.
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Общество , Антон Алиханов , Калининград , Калининградская Область
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