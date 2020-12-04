Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Миллионы не радуют: Павел Дуров сделал признание 

Вероника Полынина 37 минут назад
Миллионы не радуют: Дуров сделал признание
Фото: РИА Новости
Предприниматель Павел Дуров в своем блоге раскритиковал чрезмерное потребление.
Создатель «ВКонтакте» и Telegram обратил внимание, что маркетинг крупных корпораций нацелен на то, чтобы внушать людям, что очередная покупка решит их проблемы.

«Реальное решение часто прямо противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны в первую очередь чрезмерным потреблением», — уверен Дуров.

По словам предпринимателя, сегодня люди живут в относительном изобилии, но страдают от дефицита собственных ресурсов.

«Сегодня больше людей страдают от ожирения, чем от голода, и больше людей страдают от беспокойства, вызванного перенасыщением информацией», — написал он.

По словам Дурова, он никогда не стремился к потреблению, несмотря на то, что первый миллион долларов на его счету появился еще в 22-летнем возрасте.

«К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало», — отметил он.

Дуров подчеркнул, что всегда старался создавать, а не потреблять. Поэтому вместо покупки яхты он начал создавать социальные платформы, которые, как он надеется, могут принести пользу человечеству.
Железка: Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro
Предприниматель выразил надежду, что современное общество рано или поздно откажется от «бесконечного потребления», и призвал к созданию лучшего мира для себя и окружающих.
Ранее, как писал «Рамблер», Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro. Дуров назвал телефон громоздким, его три камеры — уродливыми. Рамки вокруг экрана показались основателю Telegram слишком широкими. И вообще, по словам Дурова, выглядит и ощущается новая модель как увеличенная версия iPhone 5.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Комментарии 48
Общество , Павел Дуров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение