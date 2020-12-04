Миллионы не радуют: Дуров сделал признание

Создатель «ВКонтакте» и Telegram обратил внимание, что маркетинг крупных корпораций нацелен на то, чтобы внушать людям, что очередная покупка решит их проблемы.

«Реальное решение часто прямо противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны в первую очередь чрезмерным потреблением», — уверен Дуров.

По словам предпринимателя, сегодня люди живут в относительном изобилии, но страдают от дефицита собственных ресурсов.

«Сегодня больше людей страдают от ожирения, чем от голода, и больше людей страдают от беспокойства, вызванного перенасыщением информацией», — написал он.

По словам Дурова, он никогда не стремился к потреблению, несмотря на то, что первый миллион долларов на его счету появился еще в 22-летнем возрасте.

«К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало», — отметил он.

Дуров подчеркнул, что всегда старался создавать, а не потреблять. Поэтому вместо покупки яхты он начал создавать социальные платформы, которые, как он надеется, могут принести пользу человечеству.

Предприниматель выразил надежду, что современное общество рано или поздно откажется от «бесконечного потребления», и призвал к созданию лучшего мира для себя и окружающих.

Ранее, как писал «Рамблер», Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro. Дуров назвал телефон громоздким, его три камеры — уродливыми. Рамки вокруг экрана показались основателю Telegram слишком широкими. И вообще, по словам Дурова, выглядит и ощущается новая модель как увеличенная версия iPhone 5.