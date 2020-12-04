Малышева похвалила Проценко за честные слова

Российский врач и телеведущая Елена Малышева похвалила коллегу, главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Дениса Проценко за честность, он заявил, что больницы для больных коронавирусом стали источником суперинфекций и супербактерий.

Концентрация вирусов и бактерий в лечебных заведениях очень высокая, поэтому госпитализировать с коронавирусом стараются тех, кому нужны инъекции и ИВЛ. Оставшийся дома человек не заразится госпитальной инфекцией.

— Мы давно знаем, что больницы стали источником суперинфекций, супербактерий, то, что он не побоялся это сказать, значит, мы можем это проанализировать, — заявила Малышева.

Она привела слова Проценко о том, что 73 процента смертей больных коронавирусной инфекцией произошли из-за сепсиса, вызванного суперинфекцией. Непосредственно от коронавируса люди умирали в больнице первые 72 часа, но их было меньшинство.

Антибиотиков, которые бы вылечили супербактерию, нет.