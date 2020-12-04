Известный телеведущий Николай Дроздов почувствовал ухудшение самочувствия. У ведущего поднялась температура, а также появились насморк и кашель.

Россиянин, живущий в Нью-Йорке, рассказал на своей странице в Facebook о необычных симптомах заболевания. Блогер, публикующий посты под псевдонимом Денис Самсебесказал, подозревает, что у него коронавирус, однако результаты теста еще неизвестны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса, передает «Корреспондент.net».

Он сообщил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.

В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель".

Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.

Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Своей историей мужчина поделился на портале Pikabu.