Россиянин, живущий в Нью-Йорке, рассказал на своей странице в Facebook о необычных симптомах заболевания. Блогер, публикующий посты под псевдонимом Денис Самсебесказал, подозревает, что у него коронавирус, однако результаты теста еще неизвестны.
В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель".
Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.
Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков, а также запах бытовой химии.