Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Пока вы в маске: пациенты с COVID подрались за кислород

Сергей Василенок
37 минут назад

У 83-летнего Дроздова заподозрили коронавирус

Известный телеведущий Николай Дроздов почувствовал ухудшение самочувствия. У ведущего поднялась температура, а также появились насморк и кашель.

«Вроде спишь, но все слышишь»: россиян рассказал про странные симптомы COVID-19

Россиянин, живущий в Нью-Йорке, рассказал на своей странице в Facebook о необычных симптомах заболевания. Блогер, публикующий посты под псевдонимом Денис Самсебесказал, подозревает, что у него коронавирус, однако результаты теста еще неизвестны.

Украина назвала российскую вакцину несуществующей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавируса, передает «Корреспондент.net».
Он сообщил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.

Пациенты с коронавирусом подрались за кислород

В больницах Николаевской области на Украине пациенты с коронавирусом дерутся за кислород, чтобы подышать, сообщает издание "Обозреватель".
Ситуация в Николаевской области, как отмечается в материале, близка к критической: в ряде учреждений уже заняты все койки, не хватает кислорода и медицинского персонала.

Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть

Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Своей историей мужчина поделился на портале Pikabu.
Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков, а также запах бытовой химии.
Общество,Видео,Максим Степанов,Николай Дроздов,Минздрав РФ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители