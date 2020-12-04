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Соведущая Колтового перенесла инфаркт после его похорон 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Соведущая Колтового перенесла инфаркт
Фото: ТАСС
Соведущая и подруга погибшего при крушении самолета Александра Колтового Юлия Сиверцова, которую в Сети раскритиковали за веселье во время траура, перенесла инфаркт после его похорон, заявила клинический психолог Елена Перелыгина.

«Как можно говорить, что Юля уже веселится и не скорбит по Саше?! Это я ее вытащила на данное мероприятие, так как видела, в каком тяжелом душевном состоянии она находится», — цитирует психолога «Собеседник».

Перелыгина раскритиковала пользователей интернета за нападки на ведущую. По ее словам, Сиверцова до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

«Поверьте, она тяжело переживает смерть Александра, который был для нее не просто коллегой, а близким другом. Она даже перенесла инфаркт после его похорон», — сказала психолог.

В субботу возле поселка Чкаловский в Московской области разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале «НТВ». В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета.
По словам общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, Колтовой погиб, потому что пытался отвести самолет от домов. В СК считают, что основными причинами катастрофы стали ошибка при пилотировании и неисправность самолета.
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Общество , ИД "Собеседник" , Московская область
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