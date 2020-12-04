Два теста: Кипр назвал условия для отдыха россиян 

Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года, сообщает «Царьград» со ссылкой на правительство республики. При этом, чтобы въехать на остров россиянам предстоит выполнить одно важное требование.

Правительство Крыма решило открыть сообщение с так называемой «красной группой» государств. Это страны, в которых эпидемиологическая обстановка признана неблагоприятной. Кроме России в перечне также значатся Белоруссия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.

Всем туристам из вышеперечисленных государств необходимо будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест сделанный не позднее, чем за трое суток до въезда в республику. Еще один тест необходимо будет пройти уже на территории острова. Если результаты удовлетворят медиков, то никаких ограничительных мер применять к туристам не будут.

Ранее, как сообщал «Рамблер», правительство Финляндии заявило о разработке законопроекта, согласно которому в страну смогут въезжать представители стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В списке таких государств находится и Россия. Журналисты отмечают, документ должен быть готов уже на предстоящих выходных. На следующей неделе его передадут на экспертизу специалистам и только потом законопроект отправится на согласование в парламент.

Цель финских властей заключается в том, чтобы обеспечить туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правом посетить страну. Еще не известно, как финны собираются исключить въезд в страну туристов, инфицированных коронавирусом. Журналисты полагают, что речь будет идти об обязательном тестировании. Если законопроект будет принят, то по новым правилам и российские граждане смогут свободно пересекать российско-финскую границу. В настоящее время граждане России могут попасть в Финляндию только если существует крайняя необходимость.