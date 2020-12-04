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В России за сутки коронавирус обнаружен у 27,4 тысячи человек 

Lenta.ru 41 минуту назад
В России коронавирус обнаружен у 27,4 тыс. человек
Фото: ТАСС
В России коронавирус за сутки выявлен у 27 403 человек в 85 регионах. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 402 949, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (6868), Петербурге (3694), Подмосковье (1223). Самые низкие — в Ненецком округе (6) и на Чукотке (5).
За день выздоровело 28 901 пациентов, еще 569 скончалось. Всего вылечилось 1 888 752 зараженных, умерло 42 176.
3 декабря было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения. За день инфекция подтвердилась у 28 145 человек.
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