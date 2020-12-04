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Врач раскрыл возможную опасность массовой вакцинации 

Newsru.com 26 минут назад
Массовая вакцинация от коронавируса в России может привести к тому, что непривитые граждане при заражении будут переносить болезнь крайне тяжело. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.
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Всё дело в том, что переходя от одного вакцинированного человека к другому, COVID-19 каждый раз будет бороться с уже «натренированным» иммунитетом заражённого и, вероятно, всё больше мутировать.

Вирус сейчас легко переходит от одного носителя к другому, и все «ворота» для него открыты. По этой причине он пока что не особо мутирует. А когда россияне массово получат вакцину, COVID-19 будет попадать в организм с закрытыми «дверями». Он начнёт подбирать «ключи» и «отмычки». Внутри клеток начнёт происходить мутация генов, направленная на преодоление иммунного барьера. В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину, — пояснил Кондрахин.

Тем не менее вакцинацию в России нужно проводить, считает специалист. Всё дело в том, что если этого не сделать сейчас, в тяжёлой форме коронавирусом могут переболеть намного больше людей.

Если сейчас вакцину получат примерно 70% россиян, у населения страны появится коллективный иммунитет. А это значит, что люди в принципе будут заражаться реже. Хоть, возможно, и в более тяжёлой форме, — заявил Кондрахин.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.
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Общество , Видео , Правительство Москвы
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