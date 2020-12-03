Попова рассказала о ведущем себя по-хозяйски коронавирусе

Это новый коронавирус, он пришёл в свой сезон. Он ведёт себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришёл в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний, — подчеркнула она.

По её словам, остановить распространение можно будет только если все будут придерживаться мер защиты и профилактики. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».

Также она заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряжённой, однако темп прироста выявляемых случаев COVID-19 снижается.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.