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Попова рассказала, когда остановится распространение COVID-19 

News.ru 29 минут назад
Попова рассказала о ведущем себя по-хозяйски коронавирусе
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас сезон активного распространения коронавируса. Она рассказала, когда движение COVID-19 прекратится.

Это новый коронавирус, он пришёл в свой сезон. Он ведёт себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришёл в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний, — подчеркнула она.

По её словам, остановить распространение можно будет только если все будут придерживаться мер защиты и профилактики. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».
Также она заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряжённой, однако темп прироста выявляемых случаев COVID-19 снижается.
Попова рассказала о распространенном в России варианте коронавируса
Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.
В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.
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Общество , Анна Попова , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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