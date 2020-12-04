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Попова рассказала, люди какого возраста заболевают COVID-19 чаще остальных 

Парламентская газета и ещё 3 27 минут назад
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» в четверг рассказала, люди какого возраста заболевают коронавирусом чаще остальных.

«По нашим данным эпидемиологических расследований, больше всего сегодня заражаются люди трудоспособного возраста — люди от 29 до 64 лет», — сказала она.

Глава службы отметила, что достаточно часто вирус подхватывают на рабочем месте, в офисах, а потом его приносят домой.
Ранее в четверг Попова заявила в эфире «России 1», что распространение коронавируса нового типа остановится, только если все будут соблюдать меры защиты и профилактики.
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Общество , Видео , Наука и техника , Анна Попова , Роспотребнадзор
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