Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» в четверг рассказала, люди какого возраста заболевают коронавирусом чаще остальных.
«По нашим данным эпидемиологических расследований, больше всего сегодня заражаются люди трудоспособного возраста — люди от 29 до 64 лет», — сказала она.
Глава службы отметила, что достаточно часто вирус подхватывают на рабочем месте, в офисах, а потом его приносят домой.
Ранее в четверг Попова заявила в эфире «России 1», что распространение коронавируса нового типа остановится, только если все будут соблюдать меры защиты и профилактики.