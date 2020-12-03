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ЕС не рассматривает выдачи рыночного разрешения российской вакцине от COVID 

News.ru 37 минут назад
В ЕС высказались о регистрации российской вакцины
Фото: Пресс-служба Минздрава РФ
Европейский союз не рассматривает возможность выдачи российской вакцине от коронавируса «Спутник V» рыночного разрешения, так как её разработчики не направили формальный запрос и необходимые документы.

Мы не получали ни запроса на научную рекомендацию, ни заявки на регистрацию. опубликуем на нашем сайте тендерное предложение на научную рекомендацию по этому продукту и запрос на выдачу условного регистрационного удостоверения. Пока ни одного из этих шагов не сделано, — рассказал журналистам «Интерфакса» источник, причастный к регистрации вакцин в ЕС.

При этом, по его словам, разработчики вакцины вышли на контакт с Брюсселем. В настоящий момент стороны поддерживают связь и обсуждают дальнейшие шаги.
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Для получения разрешения на продажу препарата в ЕС разработчик должен обратиться в Европейское агентство лекарственных средств и предоставить необходимые документы, среди которых описание продукта, научная рекомендация, инструкции и некоторые другие бумаги. Вакцины от COVID-19, разработанные Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca уже несколько недель проходят этот процесс.
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.
Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на специальном заседании Генассамблеи организации о борьбе с COVID-19 рассказал, что вакцины коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие несколько недель или месяцев.
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Общество , Антониу Гутерриш , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , Интерфакс
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