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Российские дети с коронавирусом стали заразнее 

Lenta.ru 46 минут назад
Российские дети с коронавирусом стали заразнее
Фото: РИА Новости
Дети с коронавирусом стали дольше оставаться заразнее, чем во время первой волны. Об этом заявила заведующая отделением для детей с новой коронавирусной инфекцией Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова, передает «Интерфакс» в четверг, 3 декабря.

«Во время "первой волны" детки были бессимптомные, но срок выделения вируса был кратковременный. Когда началась "вторая волна", мы стали наблюдать, что дети выделяют вирус очень и очень долго», — сказала Баннова

По ее словам, дети по-прежнему переносят COVID-19 в основном в бессимптомной форме, однако теперь они выделяют вирус по три-четыре недели.
Ранее стало известно, что наиболее частыми симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у двух процентов несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются также проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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Общество , Интерфакс
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