Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мертвый Джигарханян обогнал всех 

Украина.ру 1 час назад
Мертвый Джигарханян обогнал всех
Фото: РИА Новости
Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» и Фонд «Петербургская политика» составили список 500 самых упоминаемых в СМИ персон за ноябрь 2020 года. В топ-10 вошли трое умерших артистов. Рейтинг опубликован на сайте «Давыдов. Индекс» 3 декабря.
В десятку самых упоминаемых попали певцы Алла Пугачева и Филипп Киркоров, ведущая Ксения Собчак, осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов.
Замыкает десятку фигуристка Алина Загитова, ее имя стало часто встречаться в СМИ, считают в рейтинговой компании в связи с тем, что девушка ведет рейтинговое шоу «Первого канала» «Ледниковый период».
Седьмую строчку занял певец Валерий Меладзе, интерес к его персоне связан с громким высказыванием звезды о бойкоте новогодних огоньков.
«Призовое» третье место заняла исполнительница Ольга Бузова и еще три строчки первой десятки рейтинга оказались за людьми, умершими в этом ноябре.
Восьмое место у режиссера Романа Виктюка, его в прессе упоминали 1733 раза, вторая строчка — у сатирика Михаила Жванецкого, о нем написали 3355 раз. Лидером по упоминаемости стал актер Армен Джигарханян — 39843 упоминания.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Последние новости
Кабмин дал баснословную сумму на идею жены Зеленского Кабмин дал баснословную сумму на идею жены Зеленского Что случилось с Данилко Что случилось с Данилко Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили
Комментарии
Общество , Филипп Киркоров , Михаил Ефремов , Валерий Меладзе , Михаил Жванецкий , Алина Загитова , Ксения Собчак , Армен Джигарханян , Роман Виктюк , Ольга Бузова , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение