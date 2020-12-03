Мертвый Джигарханян обогнал всех 

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Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» и Фонд «Петербургская политика» составили список 500 самых упоминаемых в СМИ персон за ноябрь 2020 года. В топ-10 вошли трое умерших артистов. Рейтинг опубликован на сайте «Давыдов. Индекс» 3 декабря.

Замыкает десятку фигуристка Алина Загитова , ее имя стало часто встречаться в СМИ, считают в рейтинговой компании в связи с тем, что девушка ведет рейтинговое шоу «Первого канала» «Ледниковый период».

Седьмую строчку занял певец Валерий Меладзе , интерес к его персоне связан с громким высказыванием звезды о бойкоте новогодних огоньков.