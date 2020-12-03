Эрнст рассказал о последней мечте Ирины Антоновой 

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на прощании с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой рассказал о ее последней мечте.

По словам Эрнста мечтой последних двадцати лет для Антоновой было воссоздание в Москве мегамузея новой западной живописи — полного объединения коллекций Щукина и Мороза.

"И его появление было бы лучшим памятником Ирине Антоновой", — цитирует Эрнста портал "Дни.ру".

Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.