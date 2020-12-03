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«Бандиты»: у звезды балета отобрали квартиру 

Мария Иванова 16 минут назад
«Бандиты»: у звезды балета отобрали квартиру
Фото: РИА Новости
Мошенники смогли обмануть 91-летнюю легенду советского балета Софью Виноградову и отняли у нее квартиру в центре Москвы. Об этом артистка заявила в программе «Пусть говорят».
По словам Виноградовой, квартиру она получила при СССР за свои заслуги и вклад в искусство и приватизировала ее пополам с сестрой. После смерти сестры, ее долю унаследовал племянник.

«Вокруг нас начали кружить непонятные люди. (…) Обманули моего племянника и меня, сделали нас бомжами», — рассказала балерина.

Она отметила, что племянник был «очень хорошим», заботился о ней, однако злоупотреблял алкоголем и связался с непонятными людьми. В итоге балерина сделала дарственную на свою часть квартиры, а затем после смерти родственника узнала, что квартира тому уже не принадлежала.
По мнению звезды, за ней и ее племянником «давно следили», чтобы похитить жилье, которое специалисты в студии программы оценили в 20-30 млн рублей. При этом в квартире уже прописано девять человек, рассказала Софья Виноградова.
Ведется проверка информации о возможном мошенничестве с квартирой Софьи Виноградовой, говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал о задержании в Москве черных риелторов, которые заключали с одинокими пенсионерами договоры пожизненной ренты, а потом подсыпали им в еду яд.
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Общество , Андрей Малахов , СКР
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