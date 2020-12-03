В РФ объяснили рекорд по новым случаям коронавируса

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом в России к середине и концу недели объясняется результатами тестов, сделанных в понедельник, 30 ноября, и во вторник, 1 декабря. Такое объяснение в Telegram -канале дал Оперштаб Москвы.

«Понедельник и вторник традиционно являются "пиковыми" днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19», — отмечают специалисты.

На обработку анализа уходит 48 часов, поэтому результаты становятся известны только к середине недели, а число новых случаев бьет рекорды.

За прошедшие сутки в России за сутки коронавирус выявлен у 28 145 человек в 85 регионах. Это новый антирекорд за время эпидемии в стране. Общее число зараженных выросло до 2 375 546. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (7750), Санкт-Петербурге (3692), Подмосковье (1193). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1) и на Чукотке (7).