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В России объяснили рекорд по новым случаям коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В РФ объяснили рекорд по новым случаям коронавируса
Фото: РИА Новости
Рекордное число случаев заболевания коронавирусом в России к середине и концу недели объясняется результатами тестов, сделанных в понедельник, 30 ноября, и во вторник, 1 декабря. Такое объяснение в Telegram-канале дал Оперштаб Москвы.

«Понедельник и вторник традиционно являются "пиковыми" днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19», — отмечают специалисты.

На обработку анализа уходит 48 часов, поэтому результаты становятся известны только к середине недели, а число новых случаев бьет рекорды.
За прошедшие сутки в России за сутки коронавирус выявлен у 28 145 человек в 85 регионах. Это новый антирекорд за время эпидемии в стране. Общее число зараженных выросло до 2 375 546. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (7750), Санкт-Петербурге (3692), Подмосковье (1193). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1) и на Чукотке (7).
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Комментарии 1
Общество , Москва , Московская область , Ненецкий Автономный Округ , Санкт-Петербург
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