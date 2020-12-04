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Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище 

Национальная Служба Новостей и ещё 18 1 час назад
Ирину Антонову похоронили
Фото: ТАСС
Президента Пушкинского музея Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Она пожелала быть захороненной рядом с мужем и матерью.
По данным ТАСС, Антонова была кремирована. Накануне прощание с Ириной Антоновой состоялось в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса.
Народный артист РФ Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» исполнили музыкальное посвящение памяти Антоновой — произведения Генделя, Моцарта и Марчелло.
Ирина Антонова скончалась 30 ноября после заражения коронавирусом. Ей было 98 лет.
Актер Евгений Миронов рассказал, что Ирина Антонова научила его не только «правильно видеть» искусство, но и жизни, сообщает РИА ФАН.
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Общество , Ирина Антонова , Юрий Башмет , Евгений Миронов , РИА ФАН , Москва
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