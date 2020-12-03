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Назван способ легче перенести коронавирус 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 4 часа назад
Назван способ легче перенести коронавирус
Фото: РИА Новости
Исследование показало, что поможет легче перенести заболевание коронавирусом. Исследование проводилось Ассоциацией операторов фитнес-индустрии.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева заявила, что занятие фитнесом и ведение здорового образа жизни помогают гражданам легче переносить заболевание вирусными инфекциями в том числе и коронавирусом. Она ссылается на проведенное Ассоциацией исследование.
Данные показывают, что люди, которые тренировались не реже двух раз в неделю, на 25 процентов реже болели коронавирусом в сравнении с гражданами, прекратившими тренировки с марта.

«Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев», — указано в исследовании. Исследование проводилось при помощи опроса в интернете. В нем поучаствовали 7800 респондентов со всех федеральных округов Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Ранее «ФедералПресс» писал про меры защиты против коронавируса. Предприятиям торговли разрешили не обслуживать граждан без средств индивидуальной защиты.
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Общество , Ольга Киселева , РИА Новости , ФедералПресс
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