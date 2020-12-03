Баста подставил музыкантов

После скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и скандала на федеральном уровне в связи с этим фактом управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и чиновники провели рейд по другим концертным площадкам города.

В результате клубам «Космонавт» и «А2» временно запретили продолжать свою деятельность из-за выявленных нарушений, вплоть до решения суда, а значит намеченные там на ближайшие дни концерты популярных рок-групп не должны быть проведены. Об этом 3 декабря сообщили в городском комитете по культуре.

«Таким образом, концерт группы «Мельница» в клубе «А2» 4 декабря, а также концерты группы «Крематорий» и «Ундервуд» в клубе «Космонавт» 4 и 5 декабря соответственно, не согласованы», — уточнили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.