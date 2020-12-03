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В Петербурге запретят концерты «Мельницы», «Крематория» и «Ундервуда» 

ИА Regnum и ещё 11 1 час назад
Баста подставил музыкантов
Фото: РИА Новости
После скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и скандала на федеральном уровне в связи с этим фактом управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и чиновники провели рейд по другим концертным площадкам города.
В результате клубам «Космонавт» и «А2» временно запретили продолжать свою деятельность из-за выявленных нарушений, вплоть до решения суда, а значит намеченные там на ближайшие дни концерты популярных рок-групп не должны быть проведены. Об этом 3 декабря сообщили в городском комитете по культуре.

«Таким образом, концерт группы «Мельница» в клубе «А2» 4 декабря, а также концерты группы «Крематорий» и «Ундервуд» в клубе «Космонавт» 4 и 5 декабря соответственно, не согласованы», — уточнили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Отметим, актуальный список согласованных мероприятий численностью более 50 человек размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.
Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил от губернатора города выговор за плохую координацию деятельности организаций культуры во время пандемии. Об этом 2 декабря сообщили в Смольном.
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Комментарии 1
Общество , Шоу-бизнес , Константин Сухенко , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург , Северный
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