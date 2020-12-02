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Россиян предупредили о дефиците игрушек к Новому году 

Мир24 51 минуту назад
Россиян предупредили о дефиците игрушек к Новому году
Фото: mir24.tv/ / Анжелика Сафронова
Эксперты допускают возникновение дефицита импортных игрушек накануне Нового года. Это связано с тем, что импортеры не успели ввезти необходимый объем товара, сообщают «Известия».
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина объяснила, что обычно в сентябре на складах компаний присутствует нужный предновогодний запас, но в этом году сделать его не успели из-за пандемии коронавируса. Крупные партии игрушек начали ввозить только сейчас.
Цицулина рассказала, что зарубежные производители игрушек сократили свое производство еще в феврале, из-за чего несколько месяцев заводы стояли. После возобновления работы поставки в другие регионы стали делать по квотам, не учитывая объем товаров, который нужен покупателям.
По данным АИДТ по итогам 2019 года, 71% игрушек на российском рынке — зарубежного производства.
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Общество , Антонина Цицулина , газета "Известия"
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