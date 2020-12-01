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Умер еще один заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ 

Lenta.ru 51 минуту назад
Умер еще один митрополит с COVID
Фото: Wikipedia
Умер еще один заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ — почетный настоятель храма Донского благочиния Московской городской епархии митрополит Иов (Тывонюк) скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте храма Ризоположения на Донской.
Рабочая группа при патриархате в своем Telegram-канале уточнила, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«1 декабря 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 83 году жизни скончался митрополит Иов (Тывонюк), почетный настоятель храма Ризоположения на Донской города Москвы», — уточняется в сообщении.

20 ноября сообщалось о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Он скончался в возрасте 73 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.
8 августа от осложнений, связанных с коронавирусом, умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Ему было 79 лет.
Митрополит Иов (Тывонюк) родился 6 ноября 1938 года в Тернопольской области. В 1969 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, в 1973 году — аспирантуру при Московской духовной академии. С 1971 года — референт, а затем заведующий канцелярией Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
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Общество , РПЦ
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