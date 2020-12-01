Отец главы Минздрава госпитализирован с COVID

Все новости на карте

«Отец Мурашко совсем недавно попал в ГКБ №40 с коронавирусом», — уточнил инсайдер.

О состоянии пациента ничего не сообщается. Известно, что семья федерального министра живет в Екатеринбурге, у чиновника имеется большое количество друзей, работающих в системе свердловского здравоохранения.