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В России выдали патент на «печенегов» из выступления Путина 

Ura.Ru 15 минут назад
В России выдали патент на «печенегов» из речи Путина
Фото: Ura.Ru
В России зарегистрирован товарный знак «Печенеги». На это предпринимателей из Новосибирска вдохновили слова президента России Владимира Путина, заявил директор департамента маркетинга «РКК Сибирь» Дмитрий Петров.

«Мы решили увековечить и материализовать [слова Путина]. Мы знаем, что коллеги из разных отраслей пытались сделать нечто подобное, по крайней мере, в интернете видел другие примеры использования «печенегов», например, для печенья. Мы подумали, что у этой истории может быть продолжение, и зарегистрировали товарный знак», — приводит его слова издание «Открытые медиа».

В Екатеринбурге печенье под названием «Печенеги» появилось еще летом. Однако запатентовать название тогда не удалось.

«Мы сразу подали на регистрацию «печенеги», но опоздали всего на два дня. Но у меня есть еще шанс: мы ведь в разных группах патентования, поэтому пока в ожидании», — рассказал URA.RU директор и собственник екатеринбургской пекарни «На Вишневой» Анатолий Павлов.

По его словам, сейчас печенье «Печенеги» не выпускается. Анатолий Павлов ждет подтверждения заявки на патент.
На совещании с главами регионов 8 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна, которая победила печенегов и половцев, обязательно победит и «заразу коронавирусную». Его слова вызвали большой резонанс, в интернете активно шутили на эту тему.
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Комментарии 4
Общество , Анатолий Павлов , Дмитрий Петров , Владимир Путин
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