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Минздрав назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу 

Вечерняя Москва и ещё 7 2 часа назад
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по COVID
Фото: РИА Новости
Наиболее серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградская область и Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— Сегодня менее 5 процентов свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор заявил о дефиците коек для пациентов с COVID-19 в ряде регионов. Причиной является рост количества зараженных.
Напомним, что по состоянию на 1 декабря в стране зарегистрировано более двух миллионов 322 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом только за минувшие сутки прирост составил свыше 26,4 тысячи человек.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Росздравнадзор , РИА Новости , Калининградская Область , Санкт-Петербург
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