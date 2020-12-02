Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названа обязательная к госпитализации категория пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
Какую категорию пациентов госпитализируют с COVID-19?
Фото: EPA
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал обязательную к госпитализации категорию пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, лечение в условиях стационара следует проводить, если у зараженного имеются хронические проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет и онкологические заболевания. Специалист отметил, что госпитализация в таком случае необходима даже при легкой форме заболевания COVID-19.

«Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — добавил Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения. «Мы сейчас применительно к COVID-19 все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать», — призвал Онищенко.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
Последние новости
Врач назвал сроки восстановления обоняния при коронавирусе Врач назвал сроки восстановления обоняния при коронавирусе Актриса Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут Актриса Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут Автомобиль российского посольства подорвался на взрывном устройстве в Кабуле Автомобиль российского посольства подорвался на взрывном устройстве в Кабуле
Общество , COVID-19 , Геннадий Онищенко , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео обнародования письма Ефремова жене Захарова
01:47
Видео обнародования письма Ефремова жене Захарова
Происшествия
Поджег зажигалкой бензобак на АЗС и попал на видео
01:06
Поджег зажигалкой бензобак на АЗС и попал на видео
Происшествия
Избиение судьи на футбольном поле попало на видео
01:47
Избиение судьи на футбольном поле попало на видео
Происшествия
Убийство барана на свадьбе попало на видео
01:40
Убийство барана на свадьбе попало на видео
Происшествия
Подробности подрыва дипломатов РФ попали на видео
01:04
Подробности подрыва дипломатов РФ попали на видео
Происшествия
Появилось видео выступления Небензи в ООН
04:28
Появилось видео выступления Небензи в ООН
Политика
Появилось видео сравнения зарплат в РФ и США
00:48
Появилось видео сравнения зарплат в РФ и США
В мире
Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети
02:09
Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети
Шоу-бизнес
Появилось видео из роскошной гостиной в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиной в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение