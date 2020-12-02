Какую категорию пациентов госпитализируют с COVID-19?

Бывший главный санитарный врач России , депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал обязательную к госпитализации категорию пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, лечение в условиях стационара следует проводить, если у зараженного имеются хронические проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет и онкологические заболевания. Специалист отметил, что госпитализация в таком случае необходима даже при легкой форме заболевания COVID-19.

«Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — добавил Онищенко.