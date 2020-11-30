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Россиянам обещали путешествия без COVID в пандемию 

Вероника Полынина 1 час назад
Названо условие для путешествия россиян в пандемию
Фото: РИА Новости
В России, Белоруссии и Армении запустят мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», которое позволит упростить перемещение граждан на евразийском пространстве в условиях пандемии. Об этом, как передает Sputnik, рассказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.
«Путешествую без COVID-19» — это совместный проект Фонда цифровых инициатив, учрежденный Евразийским банком развития. Сейчас он находится на стадии пилота, ранее его рассмотрел Евразийский межправсовет.
По словам Саркисяна, суть проекта заключается в следующем: граждане сдают тест на коронавирус у себя на родине и получают цифровой ответ в виде QR-кода, который смогут считывать надзорные органы участвующих в программе республик при пересечении границы. На сегодняшний день согласие на участие в программе дали РФ, Белоруссия и Армения.
Проект будет протестирован в начале декабря участниками Первого Евразийского конгресса во время поездки в Москву. По итогам эксперимента будет принято решение о масштабировании проекта на все пространство Евразийского экономического союза.
По словам Саркисяна, нововведение поможет снизить риски распространения коронавируса, позволит наладить надежную систему контроля и облегчит процесс пересечения границы.
В скором времени приложение станет доступно в App Store и Google Play.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил за открытые границы России во время второй волны COVID-19. Он заявил, что ограничения во въезде и выезде из страны во время пандемии не играет ключевую роль в распространении коронавирусной инфекции.
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Комментарии 11
Общество , Политика , Дмитрий Медведев , Тигран Саркисян , Совет безопасности РФ , Google , ЕАЭС
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