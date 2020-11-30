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Россияне потребовали привлечь к ответственности директора парка «Тайган» 

News.ru 1 час назад
Директора «Тайгана» потребовали наказать
Фото: ТАСС
Пользователи Интернета начали сбор подписей с требованием привлечь в ответственности директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова в Крыму за жестокое обращение с животными.
Подписавшие документ россияне также требуют провести массовую проверку крупнейшего в Европе частного парка. Соответствующая петиция опубликована на Change.org.
Авторы заявили, что за последнее время в парке погибли несколько животных, среди которых — лев Алишка, подаренный московским бизнесменом.

Молодого льва жестоко разорвал «прайд убийц», который специально был создан для натравливания на молодых львов — ради развлечения посетителей, — отмечается в тексте документа.

Подаривший льва предприниматель рассказывал, что это далеко не единственный случай смерти питомцев, которые содержатся в данном учреждении «как в концлагере». По его словам, там убивают зверей ради развлечения посетителей. За последние годы в этом месте несчастья происходили не только с животными, но и с людьми.
В феврале Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца из-за того, что тот проигнорировал повестку в суд по делу об укушенной львом посетительнице парка «Тайган». Сам инцидент произошёл в июле 2018 года во время фотосессии с хищником, писал NEWS.ru.
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Общество , Олег Зубков , Москва , Республика Крым
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