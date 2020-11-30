Животные могут погибнуть из-за ледяного дождя в Приморье

"Этой зимой животным, обитающим в уссурийской тайге, может грозить гибель. Во всем виноваты недавний ледяной дождь в южных и юго-западных районах Приморского края и обильные снегопады в северных районах. Они существенно осложнили копытным доступ к естественным кормам", — говорится в сообщении.
"Нелегко приходится животным в северных и центральных районах края, в которых ледяного дождя не было, но прошли обильные снегопады — в некоторых местах одномоментно выпало до 50 см снега", — говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что сейчас профильные надзорные службы Приморья проводят природоохранные рейды по всей территории региона (около 50 рейдов в неделю). Охотничьи хозяйства и региональные заказники приобретают корма, чтобы организовать прикормки для копытных животных.
"Мы будем следить за развитием ситуации с погодой, что позволит оперативно корректировать объем формируемого кормового фонда и его распределение по территориям в зависимости от реальной потребности. От численности копытных на той или иной территории напрямую зависит благополучие и тигра, и местного населения, поэтому будем делать все возможное, чтобы не допустить массового падежа животных", — процитировали в пресс-службе генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.