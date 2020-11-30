Животные могут погибнуть из-за ледяного дождя в Приморье

"Мы будем следить за развитием ситуации с погодой, что позволит оперативно корректировать объем формируемого кормового фонда и его распределение по территориям в зависимости от реальной потребности. От численности копытных на той или иной территории напрямую зависит благополучие и тигра, и местного населения, поэтому будем делать все возможное, чтобы не допустить массового падежа животных", — процитировали в пресс-службе генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.