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«Ерунда»: умерший от коронавируса бизнесмен Александров не верил в опасность инфекции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Основатель известного бренда глазированных сырков Борис Александров не верил в опасность коронавируса нового типа. В ноябре 2020 года бизнесмен, однако, стал его жертвой.
Когда пандемия COVID-19 только начала приобретать размах, предприниматель дал интервью Forbes, где высказался о ковиде.

— Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день, — утверждал он в беседе с изданием, которая состоялась еще в феврале этого года.

Тогда мужчина был убежден, что осложнения, возникающие от любого вируса, можно спокойно вылечить антибиотиками. При этом от ковида, как утверждал Александров, погибает меньше людей, чем в автокатастрофах.
Бизнесмен выражал уверенность, что Пекин «нажил деньги» на пандемии и на вакцинировании.
Напомним, владелец бренда «Б. Ю. Александров» получил положительный анализ на коронавирус 7 ноября. Через две недели 73-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его подключили к ИВЛ. Вскоре он скончался.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Александров родился в 1947 году. Выпускник Первого Московского мединститута. До создания бизнеса работал врачом-терапевтом. Являлся членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалер ордена «Знак качества».
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Комментарии
Общество , Видео , Борис Александров , Forbes
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